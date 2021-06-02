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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

02 Haziran 2021 Çarşamba - 23:10 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 23:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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Erdoğan Arnavutluk Rama
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