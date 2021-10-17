Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Angola'nın başkenti Luanda'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda Quatro de Fevereiro Uluslararası Havalimanı'nda Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Türkiye Cumhuriyeti Luanda Büyükelçisi Alp Ay tarafından karşılandı.

Resmi temaslarına yarın başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. İki Cumhurbaşkanı, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Angola Meclisi'ne hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret edecek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenecek Angola-Türkiye İş Forumu'na katılacak.