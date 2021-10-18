18 Ekim 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.413 0.28 EURO 10,7540 0.07
USD 9,2690 0.08 ALTIN 525,630 -0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da resmi törenle karşılandı

AA DHA |  18 Ekim 2021 Pazartesi - 13:17 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 14:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço tarafından tarafından başkent Luanda’da resmi törenle karşılandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi  ziyarette bulunduğu Angola'nın başkenti Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı Joao  Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılandı.
 
Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tören düzenlendi.  Cumhurbaşkanı Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracından inişinde  karşıladı.
 
 
Erdoğan ve Lourenço'nun tören alanındaki yerlerini almalarının  ardından iki ülke milli marşları çalındı. Lourenço ile tören kıtasını denetleyen  Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lourenço'nun heyetlerini birbirlerine  tanıtımının ardından top atışı yapıldı.
 
 
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala,  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın da yer aldı.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ikili görüşme gerçekleştirdi
Angola’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından başkent Luanda’da bulunan başkanlık sarayında resmi törenle karşılandı. İki ülke lideri törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.
 
 
 
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Afrika’nın incisi Angola, dünyanın en genç nüfusuna sahip 4. ülkesi.
 
Angola’nın Türkiye ile olan ticaret hacmi 2010’da 110 milyon dolarken Başkan Erdoğan'ın son yıllardaki gayretleriyle 2020’de 183 milyon dolara ulaştı.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Angola afrika
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.