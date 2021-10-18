Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço tarafından tarafından başkent Luanda’da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ikili görüşme gerçekleştirdi Angola’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından başkent Luanda’da bulunan başkanlık sarayında resmi törenle karşılandı. İki ülke lideri törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş , AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Afrika’nın incisi Angola, dünyanın en genç nüfusuna sahip 4. ülkesi.

Angola’nın Türkiye ile olan ticaret hacmi 2010’da 110 milyon dolarken Başkan Erdoğan'ın son yıllardaki gayretleriyle 2020’de 183 milyon dolara ulaştı.