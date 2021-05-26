Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikalı CEO’larla buluşuyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye yatırımı teşvik etmek için Amerikalı 20 büyük şirketin yöneticileriyle bugün telekonferans yöntemiyle görüşme yapacak.

İngiliz Reuters Ajansı’na konuşan yetkililer, toplantının ABD Ticaret Odası, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Büyükelçiliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlendiğini belirtti.

MICROSOFT VE NETFLIX DE VAR

Kaynaklar, toplantının, 14 Haziran’daki NATO zirvesinde ABD başkanlık seçimleri sonrasında ilk kez bir araya gelecek ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi için hazırlık olduğunu belirtti.