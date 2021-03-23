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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

AA |  23 Mart 2021 Salı - 21:50 | Son Güncelleme : 23 03 2021 - 22:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin  7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video  konferans görüşmesi gerçekleştirdi. 
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre  görüşmede, Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek adımlar ile  bölgesel meseleler ele alındı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde diyaloğun ön  plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını hep birlikte gördüklerini, bu  atmosferin oluşmasında Merkel'in şahsi katkısının önemli bir rol oynadığına  inandığını ifade etti.
 
Mevcut durumun, Türkiye-AB ilişkilerinin değerini anlamak istemeyen  üye ülkeler tarafından bozulmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten  Erdoğan, AB Zirvesine sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB  ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla  yansıtmasını beklediğini dile getirdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi  çalışmalarının vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve müzakere  faslı açılması gibi unsurları da ele alarak bütüncül şekilde yapılması  gerektiğine işaret etti.
 
Türkiye'nin, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de gerilimden değil iş birliğinden  yana olduğunu kararlılıkla gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, diyaloğun verimli  şekilde sürdürülmesi için Yunanistan'ın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.
 
Angela Merkel görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti'nin 7.  Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla tebriklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel
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