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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

AA |  06 Ekim 2020 Salı - 14:19 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 14:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.


İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye-Almanya ve  Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya'daki  gelişmelerle Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular  değerlendirildi.
 
Erdoğan, görüşmede, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bildirisinin,  ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak, diyalog ve iş birliğine zemin  hazırlayacak unsurlardan yoksun olduğunu belirtti.
 
Türkiye'nin iyi niyetli tutumuna rağmen AB'nin Yunanistan ve Güney  Kıbrıs Rum Yönetimi'nin baskı ve şantajlarına boyun eğdiğine dikkati çeken  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa’nın büyük çıkarlarının birkaç Birlik üyesinin küçük  çıkarlarına feda edilmemesi gerektiğini vurguladı.
 
Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına ilişkin sorunun  kalıcı bir şekilde çözümü için BM kararlarının uygulanması ve uluslararası  hukukun gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Libya'da da sahada sağlanan sükunet sayesinde ortaya çıkan fırsatın heba  edilmemesi gerektiğini söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans  görüşmesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İdari İşler Başkanı  Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü  İbrahim Kalın da hazır bulundu.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel
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