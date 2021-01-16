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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

AA |  16 Ocak 2021 Cumartesi - 16:09 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 16:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan  Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan'ın haklı davasında büyük  bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı  adına yeni imkanlar getirdiğini belirterek, Türkiye'nin Azerbaycan'a bu yeni  dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteğinin süreceğini belirtti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan tarafından Ermenistan işgalinden  kurtarılan Dağlık Karabağ'da onarım ve inşa faaliyetlerinin başlamış olmasından  duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
 

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