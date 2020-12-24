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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

24 Aralık 2020 Perşembe - 13:10 | Son Güncelleme : 24 12 2020 - 13:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre  Erdoğan, telefon görüşmesinde, Aliyev'in doğum gününü tebrik ederek, ailesi ve  milletiyle sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür olması temennisinde bulundu.
 
Aliyev'in ülkesinin refah ve kalkınmasının yanı sıra bölgenin barış ve  istikrarı için ortaya koyduğu gayretin tarihi önemde olduğunu belirten Erdoğan,  Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmesi için yaptığı katkılar için  Aliyev'e teşekkür etti.
 
Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ve dayanışmasının her alanda  güçlenerek devam edeceğine inandığını dile getirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev Azerbaycan
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