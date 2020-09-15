15 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.115 0.71 EURO 8,9050 0.20
USD 7,4900 0.08 ALTIN 474,260 0.74
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

15 Eylül 2020 Salı - 15:13 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 15:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
 
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan  görüşmede, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden  kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü kutlayarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve  Azerbaycan halkına tebriklerini iletti.
 
102 yıl önce Anadolu'dan kardeş Azerbaycan'ın yardımına koşan Nuri  Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan Milli Ordusu ile omuz omuza  vererek tarihi bir zafere imza attığını belirten Erdoğan, bu şanlı mücadelenin  bütün şehitlerini ve kahramanlarını rahmet ve hürmetle andı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan'ın, Bakü'nün kurtuluşunda  görüldüğü gibi, mevcudiyetlerine ve hayati menfaatlerine yönelik tehditler ve  saldırılar karşısında ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmanın tüm  dünyaya hem bir örnek hem de bir mesaj olduğunu vurguladı.
 
Dün olduğu gibi bugün de "İki devlet, tek millet" şiarıyla bütün  alanlarda Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini derinleştirme ve iş birliğini  güçlendirme kararlılığını yineleyen Erdoğan, Türkiye'nin her zaman güçlü bir  destekle Azerbaycan'ın yanında olacağını kaydetti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünde Türkiye'nin  Azerbaycan ile aynı coşku ve gururu yaşadığına işaret ederek kardeş Azerbaycan  halkına selamlarını iletti.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev Bakü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.