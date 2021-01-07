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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti
DHA
| 07 Ocak 2021 Perşembe - 17:37
| Son Güncelleme : 07 01 2021 - 17:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.
SONRA OKU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'u kabulü
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nde gerçekleşti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşıldı.
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