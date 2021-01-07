07 Ocak 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.522 1.12 EURO 9,0460 0.42
USD 7,3660 0.82 ALTIN 452,070 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'u kabul etti

DHA |  07 Ocak 2021 Perşembe - 17:37 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 17:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'u kabulü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.
 
Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşıldı.
 
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Koç Holding
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.