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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta! Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlanıyor

25 Ağustos 2020 Salı - 15:25 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 16:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere eşi Emine Erdoğan'la kente geldi.


Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Van Gölü kıyısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesini havadan inceledi.
 
MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 949. YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARINA KATILACAK
 
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Bitlis'in Ahlat ilçesine geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.
 
 
BAHÇELİ DE BİTLİS'E GELDİ
Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesine geldi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.
 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ANADOLU BAŞLARI, VATAN OLMAYA
 
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum' dedi.
 
 
 

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