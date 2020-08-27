İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e birer tebrik mesajı gönderdi.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
27 Ağustos 2020 Perşembe - 11:54 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 11:56
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
- Bakan Varank açıkladı! 'SİHA'larımızı Ukrayna'ya tedarik ediyoruz'
- FED'den piyasalara kritik uyarı
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmenlerle ilgili flaş açıklama
- O piyanist konuştu: 'Oynamayan korona olsun' demedim
- Bakan duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri yarın hesaplara yatıyor
- Haberi duyan altınları bozdurup konut almaya koştu