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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

27 Ağustos 2020 Perşembe - 11:54 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 11:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.


İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e birer tebrik mesajı gönderdi.
 

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