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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'daki ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 23:59 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 23:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'daki ziyaretlerinin son durağı Nijerya'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.


Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR" saat 23.45'te  Atatürk Havalimanı'na indi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve  ilgililer karşıladı.
 
Angola, Togo ve Nijerya'daki temaslarının ardından yurda dönen Erdoğan  ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı  Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK  Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı  Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika
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