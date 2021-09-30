Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ı kabul etti
DHA | 30 Eylül 2021 Perşembe - 15:43 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 15:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'ı kabul etti
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