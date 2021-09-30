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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahamat'ı kabul etti

DHA |  30 Eylül 2021 Perşembe - 15:43 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 15:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'ı kabul etti


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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Afrika Birliği Komisyonu Musa Faki Mahamat Recep Tayyip Erdoğan
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