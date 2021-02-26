Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adeta patlama yaşanıyor' dedi ve duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışında konuştu. Erdoğan 'Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde, ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor.' dedi. Erdoğan ayrıca 'Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle dünya çapında bir projedir.' müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesinin Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, Beyoğlu Kültür Yolu'nun sinemanın yanında Galataport , Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Narmanlı Han, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Serkildoryan binası, Taksim Camisi ve AKM'yi de içeren dev bir proje olduğunu söyledi.

Artık Atatürk Kültür Merkezi demediğini, bu yerin opera binası olarak şu anda hazırlandığını ifade eden Erdoğan, "Bu yılın sonunda açmayı planladığımız Atatürk Kültür Merkezi'mizi salgın sebebiyle inşallah önümüzdeki yılın en geç ortasında, İstanbul halkının hizmetine sunacağız." diye konuştu.

Erdoğan, Taksim Camisi'nin de önümüzdeki yıl ramazan ayında hizmete gireceğini belirterek, caminin ibadet yanında kütüphanesiyle geleneksel sanatlar atölyeleriyle sergileriyle bir kültür sanat merkezi olarak da faaliyet göstereceğini anlattı.

Serkildoryan binası ve bünyesindeki Emek Sineması'nın 1983'te çıkan bir yangında adeta mahvolduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz bu güzel eseri restore ettik ve 2016'da yeniden İstanbul'umuza kazandırdık. Bugün Emek Sineması şehrimizin kültür sanat faaliyetlerinin en önemli adreslerinden biridir. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatının son günlerini yaşadığı Mısır Apartmanındaki evini, müzeye dönüştürüyoruz. Projesi hazır. İnşallah müzeyi de 12 Mart'ta yani İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında hizmete açıyoruz. Narmanlı Han, İstiklal tünelinin girişinde 1831 yılından beri nice ünlü ismi ağırlamış bölgemizin sembol imkanları arasındadır. Burası da özel sektör girişimiyle restore edilerek yeniden hayat buldu. Geçtiğimiz haziran ayında kapılarını tekrar açan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, bünyesindeki tiyatro salonları ve aynı amaca hizmet eden birimleriyle İstanbul'un sanat damarlarından biridir. Aynı şekilde merkezin sinema salonları, sektörün her kesiminden insana destek olan etkinlikleriyle müzik salonları da konserleriyle İstanbul'a nefes vermeyi sürdürüyor."

Erdoğan, Galata Mevlevihanesi'nin 1491'den beri tasavvuf dünyasına ışık tutan, bunun yanında kültür ve edebiyat alanında pek çok önemli isme ev sahipliği yapan bir ibadethane olduğunu kaydetti.

Kapsamlı bir restorasyonun ardından son 10 yıldır müze olarak yeniden faaliyete geçen bu mekanın şehre kattığı değeri tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, İstanbul siluetinin ayrılmaz bir parçası olan Galata Kulesi'ninde restore edilerek yeniden şehre kazandırılan eserler arasında yer aldığını vurguladı.

"Nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport Projesi'nin çok önemli olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Tamamlandığında İstanbul'un hem kültür sanat hayatına hem turizmine çok büyük katkılar sunacak bir atılımdır. Dev turist gemilerinin yanaşacağı bir yer haline gelecek. Sadece turizm sektörüne 5 milyar dolarlık ilave katkı sağlaması beklenen Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle gerçekten dünya çapında bir projedir. Dünyanın tüm önemli markaları bu mekanda yer almak için şimdiden arayış içindedir. Proje içindeki tarihi Tophane Saat Kulesi yıl boyunca pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacaktır. Bunları bu kadar iştahlı anlatırken bir derdim var. Bu mekan benim doğup büyüdüğüm bir mekan. Buranın dili olsa da bize anlatsa veya biz ona anlatsak. Böyle bir durumumuz var. Bir Beyoğlu çocuğu olarak burada doğdum, burada büyüdüm, burada yetiştim. Dolayısıyla da heyecan biraz da buradan geliyor."

İstanbul Modern ile İstanbul Resim ve Heykel müzelerinin küresel düzeyde ilgi gördüğünü vurgulayan Erdoğan, "İnşallah nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz. Salgın şartlarına rağmen sadece bu yıl 350 bin yolcu taşıyan 200 kruvaziyer gemisi, Galataport'a demirlemek için rezervasyon yaptırmıştır. Önümüzdeki yıl bu ilginin beş katına çıkacağına ben şimdiden inanıyorum ve şimdiden bunu görüyorum." dedi.

"Turizm sektöründe dünyanın lideri olmaya giden bir ülke durumundayız"

Erdoğan, Beyoğlu Kültür Yolu'nun, Galataport'un Tarihi Yarımada'ya çekeceği ilave ilgiyi bölgenin diğer güzellikleriyle buluşturma amacıyla geliştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah şehrimizin hala geliştirilmeyi bekleyen nice güzelliklerini de yeni projelerle hizmete alarak İstanbul ve Türkiye için belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşacağız. Şöyle bir etrafımıza baktığımızda yapılacak daha çok işimizin olduğunu görüyorum. Turizm sektöründe dünyanın lideri olmaya giden bir ülke durumundayız. Bunda da hiç şüphem yok. Öyle mi Mehmet Bey, yapacağız değil mi bunu? Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi ne kadar iyi korur ve ne kadar iyi geliştirirsek millet olarak o kadar çok kazanırız. Aynı zamanda bu bizim hem medeniyet birikimimize hem coğrafi mirasımıza sahip çıkma sorumluluğumuzun da gereğidir. İnşallah önümüzdeki dönemde kültür meselesini önceliklerimizin en başına alarak maddi alt yapı atılımlarını güçlü bir içerikle de tahkim edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesinin hayırlı olmasını dileyerek, eserin şehre kazandırılmasında emeği geçen tüm ekibi kutladı, geceye katılan yerli ve yabancı sanatçıları da selamladı.