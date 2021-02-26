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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adeta patlama yaşanıyor' dedi ve duyurdu

AA |  26 Şubat 2021 Cuma - 20:04 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 21:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi'nin açılışında konuştu. Erdoğan 'Seyahat kısıtlamalarını kaldıran veya hafifleten her yerde, ülkemize yönelik rezervasyonlarda adeta patlama yaşanıyor.' dedi. Erdoğan ayrıca 'Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle dünya çapında bir projedir.' müjdesini verdi.


Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesinin Açılış Programı'nda  yaptığı konuşmada, Beyoğlu Kültür Yolu'nun sinemanın yanında Galataport, Galata  Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Narmanlı Han,  Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Serkildoryan binası, Taksim Camisi ve AKM'yi de  içeren dev bir proje olduğunu söyledi.
 
Artık Atatürk Kültür Merkezi demediğini, bu yerin opera binası olarak  şu anda hazırlandığını ifade eden Erdoğan, "Bu yılın sonunda açmayı planladığımız  Atatürk Kültür Merkezi'mizi salgın sebebiyle inşallah önümüzdeki yılın en geç  ortasında, İstanbul halkının hizmetine sunacağız." diye konuştu.
 
 
Erdoğan, Taksim Camisi'nin de önümüzdeki yıl ramazan ayında hizmete  gireceğini belirterek, caminin ibadet yanında kütüphanesiyle geleneksel sanatlar  atölyeleriyle sergileriyle bir kültür sanat merkezi olarak da faaliyet  göstereceğini anlattı.
 
Serkildoryan binası ve bünyesindeki Emek Sineması'nın 1983'te çıkan  bir yangında adeta mahvolduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:
 
"Biz bu güzel eseri restore ettik ve 2016'da yeniden İstanbul'umuza  kazandırdık. Bugün Emek Sineması şehrimizin kültür sanat faaliyetlerinin en  önemli adreslerinden biridir. İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'un  hayatının son günlerini yaşadığı Mısır Apartmanındaki evini, müzeye  dönüştürüyoruz. Projesi hazır. İnşallah müzeyi de 12 Mart'ta yani İstiklal  Marşımızın kabulünün 100. yılında hizmete açıyoruz. Narmanlı Han, İstiklal  tünelinin girişinde 1831 yılından beri nice ünlü ismi ağırlamış bölgemizin sembol  imkanları arasındadır. Burası da özel sektör girişimiyle restore edilerek yeniden  hayat buldu. Geçtiğimiz haziran ayında kapılarını tekrar açan Tarık Zafer Tunaya  Kültür Merkezi, bünyesindeki tiyatro salonları ve aynı amaca hizmet eden  birimleriyle İstanbul'un sanat damarlarından biridir. Aynı şekilde merkezin  sinema salonları, sektörün her kesiminden insana destek olan etkinlikleriyle  müzik salonları da konserleriyle İstanbul'a nefes vermeyi sürdürüyor."
 
Erdoğan, Galata Mevlevihanesi'nin 1491'den beri tasavvuf dünyasına  ışık tutan, bunun yanında kültür ve edebiyat alanında pek çok önemli isme ev  sahipliği yapan bir ibadethane olduğunu kaydetti.
 
Kapsamlı bir restorasyonun ardından son 10 yıldır müze olarak yeniden  faaliyete geçen bu mekanın şehre kattığı değeri tüm insanlıkla paylaşmaktan  memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, İstanbul siluetinin ayrılmaz bir parçası  olan Galata Kulesi'ninde restore edilerek yeniden şehre kazandırılan eserler  arasında yer aldığını vurguladı.
 
 
"Nisan ayından itibaren Galataport'un faaliyete geçmesini  bekliyoruz"
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport Projesi'nin çok önemli olduğunu dile  getirerek, şöyle konuştu:
 
"Tamamlandığında İstanbul'un hem kültür sanat hayatına hem turizmine  çok büyük katkılar sunacak bir atılımdır. Dev turist gemilerinin yanaşacağı bir  yer haline gelecek. Sadece turizm sektörüne 5 milyar dolarlık ilave katkı  sağlaması beklenen Galataport, 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon  gemi yolcusu potansiyeliyle gerçekten dünya çapında bir projedir. Dünyanın tüm  önemli markaları bu mekanda yer almak için şimdiden arayış içindedir. Proje  içindeki tarihi Tophane Saat Kulesi yıl boyunca pek çok ulusal ve uluslararası  etkinliğe ev sahipliği yapacaktır. Bunları bu kadar iştahlı anlatırken bir derdim  var. Bu mekan benim doğup büyüdüğüm bir mekan. Buranın dili olsa da bize anlatsa  veya biz ona anlatsak. Böyle bir durumumuz var. Bir Beyoğlu çocuğu olarak burada  doğdum, burada büyüdüm, burada yetiştim. Dolayısıyla da heyecan biraz da buradan  geliyor."
 
İstanbul Modern ile İstanbul Resim ve Heykel müzelerinin küresel  düzeyde ilgi gördüğünü vurgulayan Erdoğan, "İnşallah nisan ayından itibaren  Galataport'un faaliyete geçmesini bekliyoruz. Salgın şartlarına rağmen sadece bu  yıl 350 bin yolcu taşıyan 200 kruvaziyer gemisi, Galataport'a demirlemek için  rezervasyon yaptırmıştır. Önümüzdeki yıl bu ilginin beş katına çıkacağına ben  şimdiden inanıyorum ve şimdiden bunu görüyorum." dedi.
 
"Turizm sektöründe dünyanın lideri olmaya giden bir ülke  durumundayız"
 
Erdoğan, Beyoğlu Kültür Yolu'nun, Galataport'un Tarihi Yarımada'ya  çekeceği ilave ilgiyi bölgenin diğer güzellikleriyle buluşturma amacıyla  geliştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:
 
"İnşallah şehrimizin hala geliştirilmeyi bekleyen nice güzelliklerini  de yeni projelerle hizmete alarak İstanbul ve Türkiye için belirlediğimiz tüm  hedeflere ulaşacağız. Şöyle bir etrafımıza baktığımızda yapılacak daha çok  işimizin olduğunu görüyorum. Turizm sektöründe dünyanın lideri olmaya giden bir  ülke durumundayız. Bunda da hiç şüphem yok. Öyle mi Mehmet Bey, yapacağız değil  mi bunu? Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi ne kadar iyi korur ve ne kadar iyi  geliştirirsek millet olarak o kadar çok kazanırız. Aynı zamanda bu bizim hem  medeniyet birikimimize hem coğrafi mirasımıza sahip çıkma sorumluluğumuzun da  gereğidir. İnşallah önümüzdeki dönemde kültür meselesini önceliklerimizin en  başına alarak maddi alt yapı atılımlarını güçlü bir içerikle de tahkim edeceğiz."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesinin hayırlı  olmasını dileyerek, eserin şehre kazandırılmasında emeği geçen tüm ekibi kutladı,  geceye katılan yerli ve yabancı sanatçıları da selamladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girerken eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve  Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy'la fotoğraf çektirdi. Salona  girmeden önce vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılanan Erdoğan'a çiçek  uzatıldı. Erdoğan, salondan ayrılırken de vatandaşların sevgi gösterisi ve  alkışlarla aracına bindi.
 

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Erdoğan Atlas Sineması İstanbul Sinema Müzesi
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