Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da karşılaştığı pankartı anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılış Töreni"ne katıldı. Erdoğan daha önce Adana'ya geldiğinde karşılaştığı pankartta "Seni şalgamdan ve kebaptan daha çok seviyoruz" yazdığını anlattı.

5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılış Töreni"ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Adana'ya geldiğinde karşılaştığı pankartta "Seni şalgamdan ve kebaptan daha çok seviyoruz" yazdığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Açılış Töreni"ne katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Adana'da asılan bir pankartı hatırlıyorum: "Seni şalgamdan ve kebaptan daha çok seviyoruz"

Adana 6 bin yılı aşkın bir tarihe sahiptir. Bu zengin mirası bugüne ulaştırmış bir milletiz. "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyerek 84 milyonun her bireyine sahip çıkıyoruz. Adana azmini ispatlamış bir şehir olarak başlattığımız kalkınma atılımın da en önünde yer almıştır.

Adana'nın meşhur sıcağı Adanalıların yüreğini de ısıtmıştır.

Sanayisiyle, tarımıyla, limanıyla ve gastronomisiyle ülkemize değer katan Adana'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu şehrin kalkınması için üzerlerine düşeni yapması gerekir. Buraya gelmeden önce Ceyhan'da 2 milyar liralık kamu sektör yatırımı yaptık.

Akşama doğru da Çukurova Üniversitesi'ndeki yatırımların toplu açılışını yapacağız. Sonra yeni müzemizde gençlerimizle bir araya geleceğiz. Müzenin diğer bölümleri de faaliyete girdiğinde Adana gerçekten 24 saat yaşayan bir kültür merkezine kavuşmuş olacak. Adana'nın tüm güzelliklerine sahip çıkıyor ve geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz.