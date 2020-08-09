Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayırlı olsun' diyerek müjdeyi duyurdu!

Türkiye savunma sanayisinde dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30 seviyesine düşürdü.

2002’de ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde ihracat hacmi sadece 36 milyar dolar dı.

Bu ihracatı sürükleyen hepi topu üç beş sektör varken sanayi alt yapısı da son derece zayıftı.

Kalkınmayı hızlandıracak yatırımları tek tek hayata geçirdik.

IMF’ye olan 23,5 milyar dolar borcumuzu Mayıs 2013’te ödemek suretiyle sıfırladık. Ekonomimiz güçlendikçe sözümüzün de itibarı arttı.

Tüm bunları da 18 yıl gibi kısa sürede gerçekleştirdik. Herkesin ufku denizi kadardır derler.

Biz kısa vadeli başarıların değil asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz.

Kat ettiğimiz başarılar önemlidir ancak yaptıklarımız hayallerimizin küçük bir parçasıdır.