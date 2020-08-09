Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayırlı olsun' diyerek müjdeyi duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Yenilikçi projelere imza atan stratejik kurumlarımız kritik roller üstleniyor.
Dünya genelinde belirsizliklerin arttığı, yatırımların yavaşladığı dönemde biz ardı ardına açılışlar gerçekleştirdik.
Birileri fildişi kulelerde ahkam keserken, milletimize karamsarlık yayarken, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz.
Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
Bilişim vadisini kurduk, Türkiye'nin otomobilini tanıttık, OSB sayısını 193'ten 321'e çıkardık, 21 endüstri bölgesi ilan ettik.
Türkiye savunma sanayisinde dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30 seviyesine düşürdü.
Bir dönem Ege’de Akdeniz’de meşru hakkımız olan meselelerde bile yeterince inisiyatif alamadık. Üretimde güçsüzlüğün bedelini diplomaside terörle mücadelede ödedik.
2002’de ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde ihracat hacmi sadece 36 milyar dolardı.
Bu ihracatı sürükleyen hepi topu üç beş sektör varken sanayi alt yapısı da son derece zayıftı.
Kalkınmayı hızlandıracak yatırımları tek tek hayata geçirdik.
IMF’ye olan 23,5 milyar dolar borcumuzu Mayıs 2013’te ödemek suretiyle sıfırladık. Ekonomimiz güçlendikçe sözümüzün de itibarı arttı.
Tüm bunları da 18 yıl gibi kısa sürede gerçekleştirdik. Herkesin ufku denizi kadardır derler.
Biz kısa vadeli başarıların değil asırlık hedeflerin peşinde koşuyoruz.
Kat ettiğimiz başarılar önemlidir ancak yaptıklarımız hayallerimizin küçük bir parçasıdır.
Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikayelerimiz var. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürecek muhteşem projelerimiz var.
Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz.
Dünya Sağlık Örgütünün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz.
TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan Kovid-19 Türkiye Platformu 8 farklı aşı ve 10 farklı ilaç projesi yürütüyor.
Özel sektör, üniversite ve devlet iş birliğiyle Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme projelerimizde de önemli mesafe katediyoruz.
Aşı çalışmalarımızda iki aşı adayımız hayvan deneylerini başarılı bir şekilde tamamladı. Hatta bunlardan birisi etik kurul onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi.
Aşının yanında ilaç geliştirme faaliyetlerimiz de tüm hızıyla devam ediyor.
Hatta bunlardan birisi etik kurulu onayını da alarak insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldi.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumumuzun onayının ardından inşallah bu çalışmaları süratle başlatacağız.
Aşının yanında ilaç geliştirme faaliyetlerimiz de tüm hızıyla devam ediyor.
Hekimlerimiz tarafından yoğun şekilde kullanılan faviprabür etkin maddesini baştan sona 8 basamağı içerek şekilde sentezledik. ruhsatlı ve ticari bir ürüne dönüştürdük.