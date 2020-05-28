Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı, 20 yaş altına izin...

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ YENİ KARARLAR

Dikkatle takip ettiğimiz tüm gelişmeler bize yeni normalleşme süreci dediğimiz bu dönemde bize yeni adımlar atma imkanı sağladı.

Bu hafta itibariyle aldığımız yeni kararlar

Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Hazrin'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz.

1 Haziran itibariyle kamu personelleri iş başı yapacaklar.

Kronik hastalığı bulunan kamu hastalarının durumları değerlenecek.

65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlandırılmasını pazar günleri 14:00 saatleri arasında istisna kapmasında olması devam edecek

3 kavram çok önemli: maske mesafe ve temizlik.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında çıkmaya tabi olmayacak.

1 Haziran itibariyle Restoran, kafe, pastane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır.

Plajlar milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Hazarin itibariyle faaliyet geçecek. Müze yerleri de bu tarihte açılıyor.

Hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek.

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı belirli kurallar dahlinde kaldırılmıştır.

Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Hazarin'dan itibaren şartlar dahilinde açılacaktır.

Açık havada olan konserler de belli kontrol dahilinde faaliyete geçecek. Detaylı açıklamalar yapılacaktır.

Sürücü kursları 1 Hazarin'dan itibaren hizmet verecektir.