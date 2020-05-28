Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Sokağa çıkma yasağı, 20 yaş altına izin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü.
Koronavirüs salgını sebebiyle dokuzuncu kez videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Kritik toplantı sonrası Erdoğan, alınan kararları açıklıyor.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Devletin tüm imkanlarını bu vatandaşlarımızın hizmetine sunarak zor zamanlarda yanlarında olduğumuzu gösterdik.
Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz.
Bu süreçte fedakarca görev yapan sağlık personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum.
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen yaklaşık 8 milyon 65 yaş üstü vatandaşımız ile 25 milyondan fazla 20 yaş altı gencimiz her türlü ihtiyaçları Vefa Destek Grupları tarafından karşılandı.
Halkımız yaptığı hiçbir fedakarlığın boşa gitmediğinden emin olsun.
Ülke ve millet olarak birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi güçlü tuttuğumuz sürece Rabbim bizlerin önünde nice kapılar açacaktır.
Türkiye'nin gerçekten çok iyi bir yere geleceğinin işaretlerini şimdiden almaya başladık.
Son 18 yılda demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz büyük mesafe geleceğimize güvenle bakmamız da en önemli güçtür.
Yarın İstanbul'un fethinin yıldönümünde çok güzel programlara eşlik edeceğiz. Önce Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya'da Fetih süresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz.
27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta, muhtıra, bildiri veya darbe girişimi şeklinde demokrasimize yönelik pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldık
Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tetikçiliğe kadar her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir.
Türkiye'nin cumhuriyet tarihi boyunca yaşadığı önemli dönüm noktaları vardır.
En son 15 Temmuz'da darbe girişimini hep birlikte yaşadık. Bu tür darbelerin ve girişimlerin ülkemize çok ağır maliyeti olmuştur. Milli iradeye yönelik saldırının Türkiye'nin büyük hamleler başlattığı dönemin arkasından gelmiştir.
Ülkemizde yaşadığımız sınamaların bir kısmı bazıları da küresel düzeyde yaşanan gelişmelerin yansımasıdır.
Milletimizin verdiği destekle bu süreci hem sağlık hizmetlerimizle hem de diğer tedbirlerimizle en az sıkıntıyla geçiren ülkelerin başında geliyoruz.
126 farklı devletten 75 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik.
Ülkemizden yardım veya ürün talep eden 135 ülkeden 100'üne cevap vermeyi başardık.
KORONAVİRÜSLE İLGİLİ YENİ KARARLAR
Dikkatle takip ettiğimiz tüm gelişmeler bize yeni normalleşme süreci dediğimiz bu dönemde bize yeni adımlar atma imkanı sağladı.
Bu hafta itibariyle aldığımız yeni kararlar
Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Hazrin'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz.
1 Haziran itibariyle kamu personelleri iş başı yapacaklar.
Kronik hastalığı bulunan kamu hastalarının durumları değerlenecek.
65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlandırılmasını pazar günleri 14:00 saatleri arasında istisna kapmasında olması devam edecek
3 kavram çok önemli: maske mesafe ve temizlik.
20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri 14 ve 20 arasında çıkmaya tabi olmayacak.
1 Haziran itibariyle Restoran, kafe, pastane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır.
Plajlar milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Hazarin itibariyle faaliyet geçecek. Müze yerleri de bu tarihte açılıyor.
Hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçecek.
Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı belirli kurallar dahlinde kaldırılmıştır.
Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Hazarin'dan itibaren şartlar dahilinde açılacaktır.
Açık havada olan konserler de belli kontrol dahilinde faaliyete geçecek. Detaylı açıklamalar yapılacaktır.
Sürücü kursları 1 Hazarin'dan itibaren hizmet verecektir.