Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Baro düzenlemesi Meclis'e sunuluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında barolarla ilgili düzenlemenin yarın Meclis'e sunulacağını açıklayarak şunları söyledi:

Bu tartışmaların son örneklerinden birini meslek örgütleri özellikle barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda yaşıyoruz. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adalet başta olmak üzere faşizan yönetim yapıları sorunlar yaratıyor. Bizim hukuki düzenlemeyi yapmak yasama olarak meclisin asli görevi. Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz.