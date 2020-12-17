Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 3 terör örgütüne karşı ortak karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile yaptığı ortak basın toplantısında alınan kararları açıkladı. Erdoğan 'Sayın Kazımi ile, ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'nin desteğinin her zaman yanlarında olacağını vurgulamak istiyorum.

Görüşmelerde ikili ve bölgesel ilişkilerimizi ele aldık.

Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz.

Sayın Kazımi ile ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ ile mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık.

Türkiye Irak alanda işbirliğinin artırılması konusundaki görüş birliğimizi teyit ettik.

Bölücü örgüt sivilleri hedef alan saldırılarıyla vahşi yüzünü göstermiş, kimlere hizmet ettiğini ortaya koymuştur.

Irak makamlarının PKK'ya yönelik yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz.

Türkiye olarak biz de meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde Iraklı kardeşlerimize destek sağlıyoruz.

Bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar da mücadeleyi sürdüreceğiz.