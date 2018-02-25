Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2021 terörist...

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

2021 terörist etkisiz hale getirildi. Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunu yaptık mı, Cerablus'ta yaptık mı, Rai'de, El Bab'da yaptık mı? Afrin'de de yapacağız, Münbiç'te de yapacağız, İblib'de de yapacağız. Sahiplerine teslim edeceğiz. Bizimle müttefikseniz müttefikliğinizin gereğini yapın, değilseniz onu söyleyin.