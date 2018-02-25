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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 2021 terörist...

25 Şubat 2018 Pazar - 14:09 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 14:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 2021 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te AK Parti İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de bugüne kadar 2021 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
 
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
 
2021 terörist etkisiz hale getirildi. Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunu yaptık mı, Cerablus'ta yaptık mı, Rai'de, El Bab'da yaptık mı? Afrin'de de yapacağız, Münbiç'te de yapacağız, İblib'de de yapacağız. Sahiplerine teslim edeceğiz. Bizimle müttefikseniz müttefikliğinizin gereğini yapın, değilseniz onu söyleyin.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeytin Dalı Harekatı 2021 terörist etkisiz hale getirildi
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