Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine gitti.

Türkevi Binası'nın açılışını yapacak

Erdoğan, New York'ta ilk olarak Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nin hemen karşısında yer alan Yeni Türkevi Binası'na gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını gerçekleştireceği 35 katlı gökdelende incelemelerde bulunacak.

Bu ziyaretin ardından "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansa katılacak.