Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Çok önemli adımlar yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın dünya kamuoyunun da merakla beklediği kritik görüşmesi, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından dün gerçekleşti. ABD Başkanı ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin yeni dönemdeki yol haritası için "İşbirliğimizi artıracağız" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirdi. Erdoğan, “Son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu” dedi. “Türkiye-ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını düşünüyoruz” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden’ı Türkiye’ye davet ettiğini söyledi.

DOĞRUDAN DİYALOG

Uzun yıllara dayalı bir dostluğumuzun bulunduğu Sayın Biden’la gündemimizde

yer alan konularla ilgili kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Salgın sonrası ortaya çıkacak yeni fırsatları da dikkate alarak, aramızdaki ekonomik potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde doğrudan diyalog kanallarını etkin ve düzenli şekilde kullanma hususunda mutabık kaldık. Son derece yararlı ve samimi bir görüşme oldu. Her alanda karşılıklı saygı ve çıkara dayalı verimli bir iş birliği döneminin başlaması noktasında güçlü bir iradenin olduğunu görüyoruz. Sayın Biden’la önümüzdeki dönemde bu hedefler doğrultusunda iş birliğimizi artıracağız. Türkiye-ABD ilişkilerinde çözülemeyecek hiçbir mesele olmadığını, tam tersine iş birliği alanlarımızın sorun başlıklarından daha geniş ve zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz.

SAĞLAMA BAĞLAYACAKLAR

Böyle bir görüşmede gündeme gelmemesi mümkün değil. S-400’le ilgili bizim düşüncemiz daha önce neyse aynı düşünceyi sayın başkana ifade ettim. Bunun yanında F-35 konusunu ve savunma sanayi ile ilgili olarak müşterek atabileceğimiz adımlar nelerdir, bunları ifade ettim. Bugün burada işlerin hepsi bitmiyor. Bundan sonraki süreçte de Dışişleri Bakanlarımız, Savunma Bakanlarımız muhataplarıyla görüşerek bu süreci sağlama bağlayacaklar.

MACRON ‘İSLAM’A KARŞI DEĞİLİM’ DEDİ

Sayın Macron ile ikili görüşmelerimizin ciddi bir dayanışma içinde devamında mutabık kaldık. İslam karşıtı anlaşılmaların yanlış olduğunu, kendisinin İslam’a karşı olmasının mümkün olmadığını ısrarla söyledi. ‘Bu süreç içerisinde ne yazık ki bazı mafhiller bu tür şeyleri uydurdular ama benim İslam’a karşı olmam söz konusu değildir; bunu bir dost olarak size söylüyorum’ dedi. Dedim ki bundan sonraki süreçte de bunları tavzih edecek açıklamalar olursa çok isabetli olur.

MİÇOTAKİS İLE ‘ÖZEL HAT’ KARARI

Sayın Miçotakis’in ‘sessiz sakin bir yıl olacak’ sözüne katılıyorum. Gerek Ege’de gerek diğer bölgelerde, bundan böyle üçüncü ülke veya kişileri bu işe karıştırmayalım, dedim. Görüşmelerimizi gerekirse özel hattan yapalım. Böylece herhangi bir sıkıntı yaşamadan adımlarımızı atalım. Nihai kararı biz verelim.

PKK’YA DESTEK BİTMELİ

Terörle mücadelede Türkiye’nin hassasiyetlerini müttefiklerimizin dikkatine sunduk. İyi terörist kötü terörist sınıflamasına giden çarpık anlayış maalesef mevcudiyetini koruyor. PKK ’ya verilen desteğin artık sonlandırılması gerektiğini açıkça dile getirdik.

ABD’nin vereceği destek önemli

AFGANİSTAN KONUSU

(Biden ile görüşmede Afganistan gündemi) Afganistan konusundaki düşüncelerimizi açık ve net olarak Biden’a ifade ettim. Eğer Afganistan’dan çıkmamız istenmiyorsa; orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa, diplomatik, lojistik ve mali konularda Amerika ’nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor. Ayrıca Taliban gerçeğini bir kenara koymak mümkün değil. Onlarla da birçok görüşmeleri atacağımız adımlarla sürdürebiliriz. Afganistan’da Pakistan ’ı, Macaristan ’ı da yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. İstiyoruz ki Afganistan halkı herhangi bir sıkıntı yaşamadan, bu desteği kendilerine verelim. Şu an itibarıyla bir mutabakat söz konusu; bir sıkıntı yok.

‘Türkiye’ye davet ettim’

GELEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

(Biden görüşmesinden sonra ABD ile ilişkilerde bir onarım dönemine girildi mi?) Benim Biden ile tanışmam yeni değil; çok çok eski. Bizim patriotlar konusundaki düşüncemiz biliniyordu ve ABD’nin tavrı belliydi. ABD patriotları vermedi. Biz de S-400’ü almak durumunda kaldık. Böyle bir süreçten geliyoruz. Bu konularla ilgili savunma sanayiinde birlikte neler yapabiliriz bunları Savunma Bakanlarımız, Dışişleri Bakanlarımız kendi aralarında görüşsünler, dedik. Sonra da bizler adımlarımızı atalım, kararına vardık. Ticari, ekonomik birçok alanda 100 milyar dolar lık hedefimiz vardı. Ama şu anda bu rakam henüz 22-23 milyar dolar civarında. Bunları aşmamız gerekiyor. Bu konuda kendileriyle bir mutabakatımız oldu. lişkilerin devamı açısından olumlu bir görüşmeydi. Ben kendisini ayrıca Türkiye’ye davet ettim. Davet konusunda da yoğunluklarını aştıktan sonra Türkiye’ye gelebileceğini söyledi.

ABD’YE NİYE GİTMEYEYİM?

(ABD’ye gidecek misiniz?) Niye gitmeyeyim ya? Önümüzde bir Genel Kurul var; bir de bizim New York ’ta Türk evimiz bitmek üzere. İnşallah onun da açılışını yapacağız; tam BM’nin karşısında. Bunlarla beraber bu kucaklaşma sürecini aşmış olacağız.

GÜNDEME GELMEDİ

(Biden’ın kullandığı “Ermeni Soykırımı” ifadesi) Hamdolsun hiç gündeme gelmedi.

Biden: Pozitif ve verimli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden arasındaki ilk temas zirve kapsamında aile fotoğrafı çekilmesi sırasında gerçekleşti. Erdoğan, Biden ile İngiltere Başbakanı Johnson’ın arasında yer aldı. Biden, fotoğraf için beklerken yanında duran Erdoğan ile selamlaştı. İki lider arasındaki ikinci temas ise, zirve başlamadan hemen önce gerçekleşti. Liderler salonda yerlerini alırken Erdoğan ve Biden, ayak üstü sohbet etti.

Birkaç dakika süren sohbette Erdoğan ve Biden’ın samimi görüntüsü dikkat çekti. İki lider arasındaki baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ise ABD’den de olumlu açıklama geldi.

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile pozitif ve verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, “Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek” dedi. Biden, iki ülke arasında ilerleme kaydedileceğine inandığını söyledi. Görüşmeyi takip eden Beyaz Saray ’a akredite muhabirlerin bildirimine göre; Biden’ın ilk değerlendirmesi “Çok iyi bir toplantıydı” şeklinde oldu. Biden, daha sonra yaptığı basın açıklamasında ise “Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık. Toplantının çoğu baş başaydı” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, birçok konuda nasıl ilerleme kaydedeceklerini de ele aldıklarını aktaran Biden, “Ekiplerimiz görüşmelere devam edecek, Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Liderlerle baş başa görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde liderlerle görüştü. Koronavirüs önlemleri kapsamında liderler tokalaşmak yerine dirsek ve yumruk tokuşturmayı tercih etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında aynı gün içinde altı liderle görüştü.

NATO karargâhına Türkiye saatiyle 10.55’te gelen Erdoğan, sırasıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Erdoğan, Macron ile görüşmesini Leaders Lounge da gerçekleştirirken, Johnson ve Merkel’i Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliği’nde ağırladı. Yaklaşık 52 dakika süren Erdoğan-Macron görüşmesinde ikili ilişkiler ve iş birliği alanlarının yanı sıra NATO, Suriye Libya ve Dağlık Karabağ konuları ele alındı. Erdoğan, daha sonra İngiltere Başbakanı Johnson ile bir araya geldi. Görüşme 25 dakika sürdü. Erdoğan, son olarak Merkel ile bir araya gelirken, yarım saat süren görüşmede Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular, AB, Afganistan, Libya konularında görüş alışverişinde bulunuldu. NATO’nun imkân ve kabiliyetlerini kullanmak suretiyle Afganistan’a desteğin en etkin biçimde nasıl sürdürebileceği değerlendirilirken, Libya konusunda iki ülkenin iş birliği imkanları da ele alındı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarını resmi törenle karşıladı. Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle NATO Zirvesi’nin ana oturumuna katıldı. Erdoğan NATO zirvesinin ana oturumunun ardından ikili temaslarına devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Yunanistan Başbakanı Kiriyakos Miçotakis’i kabul etti.

‘İlerlemeye istekli’

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransız mevkidaşı Macron arasında gerçekleşen görüşmenin ardından ilk açıklama Elysee Sarayı’ndan geldi. “Açık, net ve karşılıklı saygı çerçevesinde, verimli” diye nitelenen görüşmede “iki liderin Suriye ve Libya konusunda birlikte ilerlemeye istekli olduklarını söyledikleri” aktarıldı. Erdoğan ile görüşmenin “İslam bağlamında meseleleri açıklığa kavuşturmayla ve Libya ile Suriye’de birlikte çalışmaya yönelik ortak amaç ortaya koymayla sonuçlandığını” aktaran Macron, “Fransa’nın İslam’a ve Müslümanlara saygı duyduğunu” yineleyerek “Fransız laikliği ve Cumhuriyet’in değerlerine saygı gösterilmelidir, bunlar istismar edilmemelidir” vurgusunu yaptı.

‘Terörle mücadele’ sitemi: Beklediğimiz dayanışmayı göremedik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , NATO Liderler Zirvesi marjında düzenlenen “Brüksel Forumu” isimli etkinliğin “İstikrara Katkı” başlıklı oturumuna video mesaj yoluyla hitap etti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE, GÜVENİLİR MÜTTEFİKTİR

Türkiye, bölgesinde ve ötesinde güvenilir bir müttefik olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Sahadaki sorunların çözümünde inisiyatif alan, insani boyutu öne çıkaran, yapıcı ve aktif bir siyaset uyguluyoruz. Sınırötesi operasyonlarımızda 4 bine yakın DAEŞ’li teröristi etkisiz hale getirdik.

DESTEK GÖREMEDİK

Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. Suriye, Irak ve Türkiye’de eli masumların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit olduk.

KÜRESEL BARIŞA KATKI

Unutulmamalıdır ki Türkiye’nin sınırları aynı zamanda NATO’nun sınırlarıdır. Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayii, ilkeli dış politikası ve müttefikleriyle işbirliği içinde, küresel barış, refah ve istikrarın tesisine yardımcı olmayı sürdürecektir.