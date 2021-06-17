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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB'nin stratejik körlükten kurtulmasını bekliyoruz

17 Haziran 2021 Perşembe - 14:56 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 15:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir. Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen "Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi"ne katıldı.
 
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir. Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz. Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz."
 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve  güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir.
 
Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır  ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini  istiyoruz.
 
Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir  an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini  bekliyoruz.
 
Küresel ölçekte artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve göçmen  karşıtlığı giderek bir milli güvenlik sorununa dönüşüyor.
 
Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç  akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur.
 
 

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