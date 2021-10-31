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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü

31 Ekim 2021 Pazar - 18:41 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 18:41

G-20 zirvesi için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmeye başladı.


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G-20 zirvesi Cumhurbaşkanı Charles Michel
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