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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü

ROMA (AA) -  |  30 Ekim 2021 Cumartesi - 17:15 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 17:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler  Zirvesi temasları kapsamında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir  araya geldi. 
 
Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme  30 dakika sürdü.
 
 
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyonu Başkanı Leyen
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