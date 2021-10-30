Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile görüştü
ROMA (AA) - | 30 Ekim 2021 Cumartesi - 17:15 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 17:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.
Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 30 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.