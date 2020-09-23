Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Komisyon Başkanı Leyen ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz diplomasisi devam ediyor.
Erdoğan, 1-2 Ekim'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yöntemiyle görüştü.
16.50'de başlayan görüşme 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB arasında 18 Mart Mutabakatı'nın yenilenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması yönünde atılacak adımların, ilişkilerin ilerletilmesine sağlam bir zemin sunacağını ifade etti.
Erdoğan, Doğu Akdeniz meselesinin temelinde Yunanistan ve Rum kesiminin maksimalist iddiaları ile Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmak istendiğine işaret etti.