Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurulumuz yükseköğretim kademesinde açık ve uzaktan eğitim-öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik politika önerilerini içeren raporunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir." ifadelerine yer verildi.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! Açık ve uzaktan eğitimde yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! Açık ve uzaktan eğitimde yeni düzenleme
28 Ekim 2020 Çarşamba - 18:04 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 18:04