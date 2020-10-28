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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu! Açık ve uzaktan eğitimde yeni düzenleme

28 Ekim 2020 Çarşamba - 18:04 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 18:04

Yükseköğretimde açık ve uzaktan eğitimin yapılandırılması raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu.


Kurulun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurulumuz yükseköğretim kademesinde açık ve uzaktan eğitim-öğretimin yeniden yapılandırılmasına yönelik politika önerilerini içeren raporunu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştir." ifadelerine yer verildi.
 

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Yükseköğretim açık ve uzaktan eğitim rapor
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