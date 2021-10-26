Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan tezkerede "26 Ekim 2021 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 106 maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" ifadesi yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o isim vekalet edecek!
Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA) | 26 Ekim 2021 Salı - 7:59 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 7:59