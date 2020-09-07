Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Gündoğan Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan M.S.'nin sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür ve hakarette bulunduğu iddiası üzerine harekete geçti. M.S., kaldığı otelde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası M.S., adliyeye sevk edildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
DHA | 07 Eylül 2020 Pazartesi - 18:19 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 18:19