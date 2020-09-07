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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

DHA |  07 Eylül 2020 Pazartesi - 18:19 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 18:19

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle M.S. (38) gözaltına alındı.


Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Gündoğan Mahallesi'ndeki bir otelde çalışan M.S.'nin sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür ve hakarette bulunduğu iddiası üzerine harekete geçti. M.S., kaldığı otelde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası M.S., adliyeye sevk edildi.

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