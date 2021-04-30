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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı

AA |  30 Nisan 2021 Cuma - 17:54 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 17:54

Muğla'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ikinci kez gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulması üzerine çalışma başlattı.
 
Ekiplerce paylaşımların Ahmet C'ye ait olduğu belirlendi.
 
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
Salıverilmesinin ardından sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlara devam ettiği belirlenen şüpheli, bir gün sonra yeniden gözaltına alındı.
 
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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