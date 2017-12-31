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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimden açıklama!

AA |  31 Aralık 2017 Pazar - 12:58 | Son Güncelleme : 31 12 2017 - 13:43

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya yapacağı ziyarete ilişkin, yazılı açıklama yaptı.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak  5 Ocak'ta Fransa'yı ziyaret edeceğini belirterek iki liderin ziyarette Kudüs,  Suriye, Irak ve terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel konuları ve  Türkiye-AB ilişkilerini ele alacağını bildirdi. 
 
Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa  Cumhurbaşkanı Macron'un davetlisi olarak 5 Ocak'ta Fransa'yı ziyaret edeceğini  kaydederek "Cumhurbaşkanımız, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ikili ve heyetler  arası görüşmeler gerçekleştirecek ve ikili ve bölgesel konuları ele alacak.  Fransa yaklaşık altı asırlık tarihi ve çok boyutlu ilişkilere sahip olduğumuz,  önemli bir ticari ve ekonomik ortağımız, önde gelen bir müttefikimizdir. Terörle  mücadele başta olmak üzere küresel ve bölgesel sınamalar karşısında Fransa ile  her düzeyde yoğun bir diyalog sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.
 
 
İki ülke arasındaki köklü ilişkilerin karşılıklı yatırımlar,  enerji, savunma sanayisi, bilim ve teknoloji, ulaştırma, kültür ve eğitim gibi  geniş bir yelpazede önemli projelerle daha da pekiştiğini vurgulayan Kalın,  "Fransa'da yaşayan yaklaşık 700 bin nüfuslu Türk toplumu, ülkelerimiz arasında  bir köprü vazifesi görmektedir. Ziyarette Kudüs, Suriye, Irak ve terörle mücadele  başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-AB ilişkileri ele alınacaktır.  Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Fransa’yla iş birliğimizin karşılıklı olarak  milletlerimizin ve tüm bölgenin yararına olacak şekilde daha da ileriye  taşınmasına hizmet edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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