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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

26 Şubat 2021 Cuma - 13:45 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 13:53

Kısıklı çevresinde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi yaptı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü doğum günüyle birlikte 67 yaşına girdi.
 
Doğum gününde İstanbul Kısıklı'daki evinde olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinden çıktığı sırada bir grup esnaf ve gazeteciyle karşılaştı.
 
Burada toplanan grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını tebrik etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yapılan sürpriz sonrası "Çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim, daha uzun yıllar ülkemize milletimize hizmet etmeyi bize nasip etsin" dedi. Erdoğan daha sonra kendisi için hazırlanan pastayı kesti.
 

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