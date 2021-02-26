Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi

Burada toplanan grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine yapılan sürpriz sonrası "Çok çok teşekkür ediyorum. Rabbim, daha uzun yıllar ülkemize milletimize hizmet etmeyi bize nasip etsin" dedi. Erdoğan daha sonra kendisi için hazırlanan pastayı kesti.