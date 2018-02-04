Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya ile paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada, Afrin'de 5 şehit verdiğimiz tank saldırısında, teröristlerin kullandığı silahın hangi ülkeye ait olduğu hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşmasından satır başları şöyle:

Vatikan'a iadeyi ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ortak insani değerlere dikkat çekilmesi bağbında önemli bir fırsat olarak görüyorum.Özellikle Kudüs konusundaki tavrını memnuniyetle karşıladık. Kendisi ile bir kaç telefon görüşmem oldu.

Yapacağımız görüşmelerde Filistin , Kudüs Suriye , mülteci konularını da ele alacağız. Terör örgütlerinin eylemleri ile bu tür ırkçı saldırılar arasında hiç bir fark yoktur. Türkiye zulme uğrayan herkesin sığınağı olmuş bir ülkedir. Hiç bir sıkıntı olmadan, ibadetlerini serbestçe yerine getirebiliyorlar. Biz bu özgürlüğü korumakta kararlıyız.

İtalya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile de bir araya geleceğim. İtalya ikili ilişkilerimizin mükemmel olduğu bir dost ülkedir. Görüşmelerimizde siyaset , ekonomi ve savunma sanayi konularını masaya yatıracağız.

Ülkemizin DAEŞ, PKK 'ya yönelik yürüttüğü operasyona karşı onları bilgilendireceğiz. Zeytin Dalı Harekatı'nda sağlanan başarı ve gelinen son durumu kendileriyle paylaşacağız.

Herşeyden önce şuanda Türkiye İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yürütüyor. Bunun yanında Katolik dünyasının da Papa bir numarası. Bu iki önemli blok bu bölgede adeta belirleyici unsur konumundadır. Amerika , yanında sadece İsraili bulmuş ve yalnız kalmıştır. Türkiye'nin birer ilçesi gibi olan ama adı ülke olan toplamda 8 ülke. Ama karşısında çok ciddi bir katılım oldu. Ve bu yaklaşıma hayır dendi. Bundan sonraki süreç Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak kabul edin, biz buna çalışıyoruz.

Kongreler siyasi partilerin kendi iç meselesidir. Burada malum önce 4-5 aday konuşulurken sonunda 2 adaya düştü. CHP Kurultayı ile ilgili söyleyecek hiç bir sözümüz olamaz.

CHP'nin yaklaşımı ne millidir ne yerlidir. YPG'nin yaklaşımı neyse odur. CHP Suriye'nin teröristbaşı ile bizi görüşmeyi öneriyor. Bunun siyasette yeri ne olabilir? Şehitlerimiz oluyor. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Bu işler Bay Kemal'in yapacağı işler değildir.

"TÜM DÜNYA İLE PAYLAŞIRIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 şehit verdiğimiz tankı vuran silahı ateşleyen teröristler bu silahı hangi ülkeden aldı? Bu silahın ait olduğu ülkeye dair bilgi var mı?" sorularına, "Bu konuda elimize gelen bilgiler yok değil, var. Var ama nihai neticeyi almadan bunu açıklamak doğru olmaz. Yarım saat kadar önce Sayın Genelkurmay Başkanımızla da konuştum, 'Elimizde bazı bilgiler var fakat kesinleştirmeden böyle bir açıklama yapmamız doğru olmaz.' diyor. Tahminler var, tahminleri benle paylaştılar. Ama şu anda bunları açıklamak doğru olmaz düşüncesindeyim. Öyle veya böyle bunu veren kim olursa olsun teröristlerle beraber demek ki bu yolda yürüyorlar. Bunlar netleştiği zaman da bunu biz tüm dünyayla paylaşırız." karşılığını verdi.

VATİKAN'A CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İKİNCİ ZİYARET

Erdoğan, Vatikan'a resmi ziyarette Papa Franciscus ile görüşecek, Roma 'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla bir araya gelecek. Erdoğan 59 yıl sonra Vatikan'a gidecek ikinci Cumhurbaşkanı olacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a resmi ziyaretinde Papa Franciscus'la yapacağı görüşmenin ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin'i kabul edecek denilmişti.

Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.