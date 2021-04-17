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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı

AA |  17 Nisan 2021 Cumartesi - 10:55 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 10:55

ürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Büyük Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır." ifadesini kullandı.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  Erdoğan, "8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü" dolayısıyla mesaj  yayımladı.
 
Turgut Özal'ın, vizyon sahibi bir devlet adamı ve siyasetçi olarak  fikirleri, icraatları ve başarılarıyla Türk siyasi hayatında derin bir iz  bıraktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Büyük Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemiz için birçok yeniliğe imza  atan Turgut Özal, öncülük ettiği demokratikleşme ve kalkınma hamlelerinin yanı  sıra müstesna şahsiyetiyle de milletimizin sevgisini kazanmıştır. Her zaman hayırla yad edilecek olan merhum Turgut Özal'a vefat yıl  dönümünde bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kendisini saygıyla  anıyorum."

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