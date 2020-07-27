Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 kişilik ekip 24 saat koruyacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan 24 saat açık kalması kararlaştırılan Ayasofya Camii ile ilgili "İşte 86 yıllık hayalimiz olan Ayasofya'yı yeninden Kur'an'la namazla cemaati ile buluşturduk. Rabbim bizleri hak yoldan, şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın diliyorum. Şu andan itibaren 24 saat açık olacak dedik ya, 500 kişilik bir güvenlik ekibi görev yapacak. Bunun için de İçişleri Bakanıma ayrıca teşekkür ediyorum. Aynı şey tabi burası için, Ankara'daki camilerimiz için de geçerli. Ve bu süreç içerisinde hat, tezhip bunun yanında şu anda Ayasofya'da içeride ve dışarıda yapacağımız birçok çalışma var. Bütün bu çalışmalarla beraber Ayasofya'yı tüm insanlığa yeni haliyle inşallah takdim etmenin heyecanı içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.