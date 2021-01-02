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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

AA |  02 Ocak 2021 Cumartesi - 0:47 | Son Güncelleme : 02 01 2021 - 0:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.


Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi  Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu,  Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim  Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi  Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.  Ünal Ay atandı.
 
 
Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun  13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve  7'nci maddeleri gereğince yaptı.
 

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