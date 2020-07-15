Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehit aileleri ile buluştu

Evlat acısı yaşamanın zor olduğunu ve bir anne babanın bu dünyadaki belki de en zor, en ağır imtihanlarından birisinin evladını kaybetmek olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir baba olarak biliyorum ki ciğerparesini toprağa vermiş bir anneyi, evladını yitirmiş bir babayı teselli edebilecek mahiyette hiçbir söz yoktur. Bunun için Allah hiç kimseye, hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın diyorum. Aynı şekilde eşini, annesini, babasını, kardeşini kaybetmiş olmanın acısını da sadece yaşayanlar anlayabilir. Rabbim siz şehit yakınlarımıza sabr-ı cemil ihsan eylesin, bu ağır imtihanı alnınızın akıyla vermeyi nasip etsin diye dua ediyorum." diye konuştu.

Programa teşrifleri için katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında vatanı için, milleti için, bayrağı için, hepsinden önemlisi canından aziz bildiği mukaddes değerleri için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yolda mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş gazilerimizi de şükranla yad ediyor, Rabbim'den hepsine uzun ve hayırlı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

"En büyük makam şehadettir" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim inancımıza göre nübüvvetten sonra bir kulun ulaşabileceği en büyük makam şehadettir. Ancak şahadet mertebesine ulaşmak ne kadar ulvi bir dereceyse arkada kalanlar için de sabretmek, metanetli olmak, rıza-i ilahiye ittiba etmek de o kadar büyük, o kadar ulvi bir derecedir. Türkiye'deki her bir şehit yakınımızın bu hassasiyetle hareket ettiğini yakınen biliyorum." şeklinde konuştu. Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini, onlarla bir araya geldiğini, kimi zaman da telefonda kendileriyle dertleşmeye çalıştığını anlatan Erdoğan, "Gerek ev ziyaretlerinde gerek telefon görüşmelerimizde gerekse bu tür toplantılarda hep şehit yakınlarımızın abideleşen metanetlerine şahit oluyoruz. Sizlerin nezdinde tüm şehit ailelerimize Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum." ifadesini kullandı. "Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar artık bu milletin de canından birer parçadır." diyen Erdoğan, şehitlerin geride bıraktığı diğer yakınları ile birlikte özellikle yetimleri ve öksüzlerinin de millete emanet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah milletçe bu emanetlere sahip çıkacak, şehitlerimizin ruhlarını asla muazzep etmeyecek, gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız." dedi. "Milletimiz, topyekün bir işgal tehdidini de bertaraf etmiştir" "Milletlerin tarihlerinde merhum Cengiz Aytmatov'un o veciz ifadesiyle bir günü bir asra bedel anlar olur." şeklinde konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "15 Temmuz gecesi Türk milletinin tarihinde işte böyle bir andır. O gece milletimiz kadını erkeği, genci yaşlısıyla 83 milyon yekvücut olarak tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazanmıştır. FETÖ'cü hainlerin kurşunları, tankları, helikopterleri, uçakları, namluları karşısında istiklaline sahip çıkan milletimiz devletimizi bir darbe girişiminden kurtarmanın yanında topyekün bir işgal tehdidini de bertaraf etmiştir. Bugün burada evlatlarıyla eşleriyle anne babalarıyla kardeşleri ile birlikte olduğumuz şehitlerimizle bizzat gazilerimiz o gece nesilden nesile aktarılacak büyük bir kahramanlık destanına imza atmışlardır. Atılan kurşunların getirilen tekbirler karşısında adeta eridiği o karanlık gece Allah'ın yardımı, mazlum ve mağdurların duası, aziz milletimizin cesareti, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığı sayesinde ülkemiz ve milletimiz için aydınlık bir yarına dönüşmüştür."

Devlet ve millet bünyesini 40 yıl boyunca habis bir ur gibi saran FETÖ'ye karşı 15 Temmuz'un ardından çok daha etkili ve kararlı tedbirler aldıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Ordumuz, emniyet teşkilatımız, mülkiye, hariciye ve adliye teşkilatlarımız FETÖ'cü unsurlardan temizlendikçe adeta kendini yeniden buldu. 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin DEAŞ'tan PKK , YPG'ye kadar tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmesinin gerisinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesi vardır. FETÖ unsurlarından arındırdığımız yargımız yeniden milletimizin adalet arayışının umudu haline dönüşmüştür. Evlatlarımızın zihinlerini örgütün sapkın emelleri için iğdiş eden öğretmenler, dershaneler, özel okullar tasfiye edildikçe çocuklarımızın ufku açılmaya başlamıştır. İçindeki hainlerden arındırılan Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin ve bekası söz konusu olduğunda hiçbir tereddüt göstermeden her türlü operasyonu icra edebilecek imkanlara kavuşmuştur." 15 Temmuz'un demokrasiye güç katmanın yanı sıra Türkiye'nin terörle mücadelesinde de bir milat olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sadece sınırlarımız içinde değil Suriye ve Irak 'ta yuvalanan terör örgütlerine yönelik tarihimizin en büyük operasyonlarını düzenledik. Böylece ülkemizi terör örgütleri aracılığıyla güneyinden kuşatma planlarını bozguna uğrattık. Doğu Akdeniz 'de attığımız adımlarla milletimizin ve Kıbrıs Türkleri'nin hakkını savunma kararlılığımızı açıkça ortaya koyduk. Allah'a hamdolsun, Türkiye bugün milli güvenliğine yönelik tehditleri kendi imkanlarıyla kaynağında yok edecek güç ve kabiliyete ulaşmış bir ülkedir. Bir dönem terörle mücadele operasyonları için bile kimi küresel güçlerin icazetini, yardımını arayan eski Türkiye artık tamamen mazide kalmıştır." Bugün Türkiye ile ilgili her meselede başkalarına değil, millete baktıklarını, milletin hak ve hukukunu koruma noktasında hiçbir engel tanımadıklarını vurgulayan Erdoğan, 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşı katleden FETÖ'cü alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesabını hukuk önünde sorduklarını ifade etti. Eldeki tüm diplomatik, siyasi, adli ve istihbari kaynakları seferber ederek FETÖ'cülere dünyayı dar ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi yurt dışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik. Dünyanın farklı ülkelerinde okul, kurs, kültür merkezi adı altında işlettikleri fitne yuvalarının kapatılması için çok yönlü bir mücadelenin içindeyiz. Örgüte ait 18 ülkedeki 214 okulun Türkiye Maarif Vakfına devredilmesini, 36 ülkede de bu fitne yuvalarının kapatılmasını sağladık. Dost ve kardeş ülkeler, örgüte karşı aldıkları önlemleri giderek artırıyor. FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğunu kabul eden uluslararası kuruluşların ve devletlerin sayısı günden güne yükseliyor. Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve dışında bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz." Erdoğan, şehitlerin yakınlarının, özellikle de gazilerin gönül huzuru, refah içinde, hiç kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirmelerinin en başta gelen görevlerinden olduğunun altını çizerek son 18 yılda şehit yakınlarına ve gazilerine sahip çıkma noktasında çok samimi bir çaba gösterdiklerini söyledi. "Şehitlik ve gazilik her türlü siyasi hesabın üstündedir" Şehit yakınlarına ve gazilere seslenen Erdoğan, "15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' iftirası atanlar, şehit yakınlarının acılarını istismar ederken biz hep sizlerin yanında olmaya gayret ettik. Sizlerin ihtiyaçlarını gidermek, sorunlarına, sıkıntılarına çözüm bulmak amacıyla pek çok kanuni düzenlemeyi hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.