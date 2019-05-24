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Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

AA |  24 Mayıs 2019 Cuma - 1:57 | Son Güncelleme : 24 05 2019 - 1:57

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Turgut Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Şahin, Ankara Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Amasya Üniversitesi  Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Korkmaz, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.  Nigar Demircan Çakar, Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk,  Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi  Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi  Rektörlüğüne Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne  Prof. Dr. Ahmet Karadağ atandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim  Kanunu'nun 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. 3. ve 7. maddeleri  gereğince yaptı.

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