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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Fırsat vermeyeceğiz

AA |  01 Mayıs 2021 Cumartesi - 21:15 | Son Güncelleme : 01 05 2021 - 21:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçinin alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Biz barışın egemen olduğu bir günü kalkıp da bu hale dönüştürmeye tevessül edenlere fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bugünü işçinin adeta bayramı olarak kutlamak istiyoruz." dedi.


Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Tuzla'da faaliyet gösteren  bir fabrikada işçilerle bir araya geldiği iftar programının ardından gazetecilere  açıklamalarda bulundu.
 
 
1 Mayıs'ı, Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan edenin AK Parti iktidarı  olduğunu anımsatan Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde Emek ve Dayanışma Günü  olarak 1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Bu bizim işçi kardeşlerimizle, emekçi  kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır. Ama bunu lafını yapıp  maalesef bunu farklı eylemlere dönüştüren, yine bugün de olduğu gibi bazı aşırı  terörist gruplar, bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine  giriyorlar." değerlendirmesini yaptı.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"Ne yazık ki bu sadece tabii Türkiye'de değil, işte bugün Paris'in  sokakları ne hale geldi görüyorsunuz. Lafa geldiğinde Paris'i yönetenler de orada  yaşayanlar da bu olayları çok çok farklı olarak anlatırken, işte bugün Paris'te  bütün mağazaların cam, çerçeve her taraf yakıldı, yıkıldı. Bunu aynı şekilde  bizde de yapıyorlardı ama şimdi artık fırsat yok ve fırsat da zaten vermeyeceğiz.  Yani işçinin o kutsal alın terini sömürmek isteyenlere ülkemizde fırsat  vermeyeceğiz. Biz barışın egemen olduğu bir günü kalkıp da bu hale dönüştürmeye  tevessül edenlere fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bugünü işçinin adeta bayramı olarak  kutlamak istiyoruz. Hamdolsun son aldığım bilgilere göre de Türkiye genelinde  herhangi bir ağır sayılabilecek yani yaralama, vesaire gibi bir olay bugün  cereyan etmedi. Temennimiz odur ki bugünümüzü aynı şekilde devam ettirelim ve  bayrama da bu şekilde kavuşalım. Tüm işçi kardeşlerimin, Emek Bayramı diyeceğim,  kutlu olsun, nice bugünlere Allah bizleri kavuştursun."
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tuzla
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