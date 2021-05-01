Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Fırsat vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçinin alın terini sömürmek isteyenlere fırsat vermeyeceklerini belirterek, "Biz barışın egemen olduğu bir günü kalkıp da bu hale dönüştürmeye tevessül edenlere fırsat vermeyeceğiz. Çünkü bugünü işçinin adeta bayramı olarak kutlamak istiyoruz." dedi.

Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Tuzla 'da faaliyet gösteren bir fabrikada işçilerle bir araya geldiği iftar programının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

1 Mayıs'ı, Emek ve Dayanışma Günü olarak ilan edenin AK Parti iktidarı olduğunu anımsatan Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde Emek ve Dayanışma Günü olarak 1 Mayıs'ı biz ilan ettik. Bu bizim işçi kardeşlerimizle, emekçi kardeşlerimizle olan dayanışmamızın en büyük ispatıdır. Ama bunu lafını yapıp maalesef bunu farklı eylemlere dönüştüren, yine bugün de olduğu gibi bazı aşırı terörist gruplar, bu güzel günü anlamsız hale getirmenin gayreti içerisine giriyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: