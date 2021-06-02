Cumhurbaşkanı cuma günü ne açıklayacak? Cuma günü müjde ne olabilir, tahminleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ve TRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin yeni müjdeyi cuma günü Zonguldak'ta vereceğini açıkladı. Yeni müjde ne olabilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü ne açıklayacak?
Cuma günü Cumhurbaşkanı ne açıklayacak?
Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız. Filyos Limanı'nın açılışını yapacağız. Bir diğer şey de aynı gün açılış platformu içerisinde yeni modern maske fabrikasının da açılışını yapacağız. Türkiye yatmıyor, Türkiye çalışıyor, AK Parti çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Müjdenin yeni bir doğalgaz rezervi olduğu bekleniyor.