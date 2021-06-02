Cumhurbaşkanı cuma günü ne açıklayacak? Cuma günü müjde ne olabilir, tahminleri!

Cuma günü Cumhurbaşkanı ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili yeni bir müjdeyi verdi. Erdoğan müjdeyi Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından "Cuma günü müjde ne olabilir?” "Erdoğan'ın cuma günü vereceği müjde ne olabilir?" gibi soruları sorulmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ve TRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin yeni müjdeyi cuma günü Zonguldak'ta vereceğini açıkladı. Yeni müjde ne olabilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü ne açıklayacak?

Cuma günü Cumhurbaşkanı ne açıklayacak?

Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız. Filyos Limanı'nın açılışını yapacağız. Bir diğer şey de aynı gün açılış platformu içerisinde yeni modern maske fabrikasının da açılışını yapacağız. Türkiye yatmıyor, Türkiye çalışıyor, AK Parti çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Müjdenin yeni bir doğalgaz rezervi olduğu bekleniyor.