Cumhurbaşkanı bugün ne açıklayacak, saat kaçta konuşacak? Yeni müjde ne olabilir?

Cumhurbaşkanı bugün ne açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili yeni bir müjdeyi verdi. Erdoğan müjdeyi Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından "Cuma günü müjde ne olabilir?” "Erdoğan'ın cuma günü vereceği müjde ne olabilir?" gibi soruları sorulmaya başlandı. Peki, Cumhurbaşkanı saat kaçta konuşacak, yeni müjde ne olabilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ve TRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin yeni müjdeyi cuma günü Zonguldak'ta vereceğini açıkladı. Peki, Yeni müjde ne olabilir, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak, saat kaçta konuşacak?

Cumhurbaşkanı bugün ne açıklayacak?

Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız. Filyos Limanı'nın açılışını yapacağız. Bir diğer şey de aynı gün açılış platformu içerisinde yeni modern maske fabrikasının da açılışını yapacağız. Türkiye yatmıyor, Türkiye çalışıyor, AK Parti çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı açılışında Karadeniz'deki yeni doğalgaz keşfine ilişkin müjdeyi kamuoyu ile paylaşacak.

Geçtiğimiz yıl Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında yer alan Tuna- 1 kuyusunda 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfi ile denizlerdeki yılın en büyük hidrokarbon keşfine imza atan Fatih Sondaj Gemisi, Türkiye'ye yeni bir gurur daha yaşatacak. Nisan ayı başında yeni görev yeri olan Amasra-1 kuyusuna uğurlanan Fatih'in burada yapılan sondajda da doğalgaz keşfettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaç milyar metreküp doğalgaz keşfedildiğine ilişkin müjdeyi bugün Filyos'tan tüm dünyaya duyuracak.

Cumhurbaşkanı bugün saat kaçta konuşacak?

17:30’da Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni’nde açıklama yapacak.