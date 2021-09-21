Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu’nda konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekildedir:

On milyonlarca insanın virüsün pençesinde kıvrandığı bir dönemde, aşı milliyetçiliğinin halen sürdürülüyor olması, insanlık adına yüz kızartıcıdır.

Acı da olsa bir gerçeği ifade etmek istiyorum, bu salgında küresel dayanışma açısından iyi bir imtihan vermedik.

Yerli aşımız TURKOVAC’ı yakın zamanda milletimizle birlikte tüm insanlığın istifadesine sunacağımızı ifade etmek istiyorum.

"(Suriye) Bölgedeki terör örgütleri arasında ayrım yapılması, bunların taşeron olarak kullanılması kabul edilemez."

Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız, ne de tahammülümüz vardır.