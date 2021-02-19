Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve cumhurbaşkanlığı ekonomi politikaları kurulu üyesi Yiğit Bulut, CNN Türk yayınında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu... Merkez bankasının 140 milyar dolar rezerv sattığı iddialarına yanıt verdi...

Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve ekonomi politikaları üyesi Yiğit Bulut CNN Türk canlı yayınına katıldı... Merkez bankasının 140 milyar dolar rezerv sattığı iddialarını böyle yalanladı...

Türkiye’nin hiçbir zaman satılabilir rezervi olmadı cumhuriyet tarihinde Türkiye 140 milyar dolar rezerv sattı diyenler rezervin ne olduğunu bilmeyenler rezervin her zaman brüt olanına bakılır bütün dünya piyasalarında.

Yiğit bulut bazı çevrelerin manipülasyon yapmaya çalıştığını söyledi.... Tamamen cehalet içinde bunu söylüyorlar çok üzülerek söylüyorum profesör titri olan bazı insanlar gerçeği bilmelerine rağmen TV’lere çıkıp bunu söylüyorlar.

Bulut salgın döneminde ekonomik verilere ilişkin de konuştu...

Ülkelerinin ekonomik göstergelerine baktığınız zaman Türkiye'nin büyümesine baktığınız zaman 2018 2020 arasındaki dönemde pandemi riski ile kıyasladığınızda pandemik riski göre reel olarak büyüyen tek ekonomi Türkiye.

Dolardaki düşüşe rağmen gıda fiyatlarının yüksek olmasına da değinen Yiğit Bulut tüketicilere çağrıda bulundu...