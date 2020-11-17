Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu önermişti! Satışlar patladı

Mısır Çarşısı'nda aktar dükkanı işleten Serhat Kara, “Ebegümeci yıllardır sattığımız bir şey. Profesörün açıklamasından sonra satışlar patladı. 7.30’da açtık dükkanı. Bu sabahtan itibaren ebegümeci adaçayını normalde 1 kilogram satarken, şu ana kadar 10’ar kilo sattık. Bu ikisini beraber sıcak suya koyup 5 dakika beklettikten sonra, beraber ağızda gargara yapıp burundan çekildiği zaman koronaya birebir. Zaten ebegümeci akciğerlerdeki balgamı söküyor. Ciğerlere faydalı. Boğazdaki ağrılara birebir. Devamında adaçayı da zaten şekeri, kolesterolü, tansiyonu dengelediği için ikisi de koronaya birebir. Her gün 3 sefer tüketilmeli. Ben de başladım bile. Akşam eşime ve çocuklarıma da götüreceğim” diye konuştu.

“SARAÇOĞLU’NUN TARİFLERİNİN ÇOK İYİ GELDİĞİNİ BİLİYORUM, FİYATI UYGUNSA DENEYECEĞİM”

Aktardan alışveriş yapan Serhat Ozan, fiyatları uygunsa tarifi deneyeceğini söyledi. Ozan, “Bence araştırmak lazım. Ama başdanışmanı tanıyorum. Saraçoğlu’nun kitabında görmüştüm. Farklı tariflerinin de çok iyi geldiğini biliyorum. O yüzden uygulanabilir. Zaten şu an korona ile alakalı sürekli yeni bir şey çıkıyor. Hangisini uygulayacağımızı şaşırdık. O yüzden uygulanabilir, zararı olacağını düşünmüyorum. Aktara geldim bir soracağım. Eğer fiyatı da bizim için uygunsa tabi ki alınabilir” ifadelerini kullandı.

“ŞU ANDA EBEGÜMECİ VE ADAÇAYI ALMAYA GELDİM”

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun tariflerini daha önce de kullandığını söyleyen 62 yaşındaki Mehmet Bulutçu, “Tarifi sayesinde, 10 gün demişti ben 5 gün kullandım basur diye bir şey kalmadı. Bu formüle de inanıyorum çünkü antiseptik şeyler bunlar. Ben inanıyorum halkımız bunu kullanırsa kesinlikle çare olacağına inanıyorum. Şu anda ebegümeci ve adaçayı almaya geldim. Kullanacağım. Birçok rahatsızlığım Saraçoğlu sayesinde geçti. Allah bin kat razı olsun ondan. Bunu da kullanmaya başlayacağım hemen” diye konuştu. Bir başka vatandaş ise, ebegümeci otunu daha önce hiç duymadığını belirterek, “Hiç denemedim. Denemek de istemiyorum. Bilmediğim şeyleri hiç denemem. Bitkisel otlar tamam ama onları hiç içmedim. Zencefili limonla kaynatır içerim normalde ama diğer şeyleri hiç içmedim. Bilmediğim şeyi denemem” dedi.

SARAÇOĞLU NE DEMİŞTİ?