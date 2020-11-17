Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu önermişti! Satışlar patladı

Aktarlarda bu sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Bazıları erkenden gelip ebegümeci ve adaçayı alıp deneyeceğini söylerken, bazı vatandaşlar ise bilmedikleri otları kullanmayacaklarını belirtti. Aktarlarda ebegümecinin kilogramı 150 liradan, adaçayının kilogramı ise 50 liradan satılıyor.
Mısır Çarşısı'nda aktar dükkanı işleten Serhat Kara, “Ebegümeci yıllardır sattığımız bir şey. Profesörün açıklamasından sonra satışlar patladı. 7.30’da açtık dükkanı. Bu sabahtan itibaren ebegümeci adaçayını normalde 1 kilogram satarken, şu ana kadar 10’ar kilo sattık. Bu ikisini beraber sıcak suya koyup 5 dakika beklettikten sonra, beraber ağızda gargara yapıp burundan çekildiği zaman koronaya birebir. Zaten ebegümeci akciğerlerdeki balgamı söküyor. Ciğerlere faydalı. Boğazdaki ağrılara birebir. Devamında adaçayı da zaten şekeri, kolesterolü, tansiyonu dengelediği için ikisi de koronaya birebir. Her gün 3 sefer tüketilmeli. Ben de başladım bile. Akşam eşime ve çocuklarıma da götüreceğim” diye konuştu.
“SARAÇOĞLU’NUN TARİFLERİNİN ÇOK İYİ GELDİĞİNİ BİLİYORUM, FİYATI UYGUNSA DENEYECEĞİM”
Aktardan alışveriş yapan Serhat Ozan, fiyatları uygunsa tarifi deneyeceğini söyledi. Ozan, “Bence araştırmak lazım. Ama başdanışmanı tanıyorum. Saraçoğlu’nun kitabında görmüştüm. Farklı tariflerinin de çok iyi geldiğini biliyorum. O yüzden uygulanabilir. Zaten şu an korona ile alakalı sürekli yeni bir şey çıkıyor. Hangisini uygulayacağımızı şaşırdık. O yüzden uygulanabilir, zararı olacağını düşünmüyorum. Aktara geldim bir soracağım. Eğer fiyatı da bizim için uygunsa tabi ki alınabilir” ifadelerini kullandı.
“ŞU ANDA EBEGÜMECİ VE ADAÇAYI ALMAYA GELDİM”
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun tariflerini daha önce de kullandığını söyleyen 62 yaşındaki Mehmet Bulutçu, “Tarifi sayesinde, 10 gün demişti ben 5 gün kullandım basur diye bir şey kalmadı. Bu formüle de inanıyorum çünkü antiseptik şeyler bunlar. Ben inanıyorum halkımız bunu kullanırsa kesinlikle çare olacağına inanıyorum. Şu anda ebegümeci ve adaçayı almaya geldim. Kullanacağım. Birçok rahatsızlığım Saraçoğlu sayesinde geçti. Allah bin kat razı olsun ondan. Bunu da kullanmaya başlayacağım hemen” diye konuştu. Bir başka vatandaş ise, ebegümeci otunu daha önce hiç duymadığını belirterek, “Hiç denemedim. Denemek de istemiyorum. Bilmediğim şeyleri hiç denemem. Bitkisel otlar tamam ama onları hiç içmedim. Zencefili limonla kaynatır içerim normalde ama diğer şeyleri hiç içmedim. Bilmediğim şeyi denemem” dedi.
SARAÇOĞLU NE DEMİŞTİ?
Koronavirüse karşı mücadelede öncelikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına kesinlikle uyulmasını isteyen Prof. Dr. Saraçoğlu, burun ya da ağız yoluyla vücuda giren virüsü, enfeksiyona neden olmadan önce durdurabilmek için alınabilecek önlemlere de dikkat çekerek, "İşte burada daha burnunuzdayken yapacağınız şey adaçayı ve üçte bir oranında da ebegümeci. Adaçayı ile ebegümecini karıştıracaksınız, toplamı 5-6 gram kadar. Bunun gargarasını yapacaksınız. Yani bir tutam adaçayını aldınız, bir çentik de içine ebegümeci ilave edin, hatta iki tutam alın adaçayını, yarım tutam kadar da ebegümeci, karıştırın bir bardak suda, 6-7 dakika kaynatın. Ilıdıktan sonra süzeceksiniz. Ondan sonra sabah, öğle, akşam bununla gargara yapın. Her gün taze hazırlayacaksınız. Arada birkaç yudum da alabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. İnanın yüzbinlerce insanın hayatı kurtulur bu sayede" demişti.
"MÜTHİŞ ETKİLİ"
Prof. Dr. Saraçoğlu, adaçayının boğaz enfeksiyonlarına karşı etkisi üzerine bilimsel yayınların bulunduğunu; ancak Covid-19’a ve diğer grip türlerine karşı adaçayı ile ebegümecinin birlikte kullanılması formülünün kendisine ait olduğunu kaydetmişti. Prof. Dr. Saraçoğlu, söz konusu karışımın burna da damlatılabileceğini söyleyerek, "Bir damlalıkla 3-4 damla çekeceksiniz, onunla kafanızı geri atarak iki burun deliğinize damlatacaksınız. Hemen oradaki sizi hapşırtacak olan karıncalanma ortadan kalkıyor. Müthiş etkili; sadece koronavirüse karşı mı? Mevsimsel gribe karşı, boğaz enfeksiyonlarına sebep olacak, alerjiye bağlı oluşabilecek burun akıntısı, hepsi için geçerli bu söylediğim. Yani sadece Covid-19’a özgü değil, mevsimsel gribe karşı da etkili. Boğaz mukozası ve burun mukozası üzerindeki o bakterilerin, virüslerin, yani mikroorganizmaların yok edilmesinde birebir. Zaten bu konuda yayınlanmış bir sürü makale var; ama yayınlanmamış olan bir şey var; adaçayının içerisinde, bu virüse karşı onu fonksiyonel kılacak olan etken madde ebegümecinin içinde. Onun desteğine ihtiyacı var" diye konuşmuştu.
"UÇUCU YAĞLAR İLE ZIRH OLUŞTURUN"
Covid-19 ile mücadelede uçucu yağların da önemli bir silah olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Saraçoğlu, içinde 'pentenil yağ asitleri' olan bu uçucu yağları koklayarak burna giren virüslerin etkisiz hale getirebileceğini anlattı. Prof. Dr. Saraçoğlu, "Bu pentenil gruplar kokladığınız zaman yan yana diziliyor ve müthiş bir zırh oluşturuyor. Oldu mu size ikinci silah? Bu uçucu yağlar, adaçayıdır, lavantadır, karabaştır, kekiktir, okaliptustur. Bunları koklayacaksınız. Ben kokluyorum 7-8 aydır" ifadelerini kullanmıştı.
"UÇUCU YAĞLAR İLE DEZENFEKTE EDİN"
Uçucu yağların özellikle kış aylarında kapalı ortamlarda havayı dezenfekte etmek amacıyla da kullanılabileceğini bildiren Prof. Dr. Saraçoğlu, "Mesela bu ortamda havadaki mikropları kırmak, yok etmek istiyorsanız, bir bardak kaynar suyun içine 20-30 damla lavanta yağı veya kekik yağı veya adaçayı yağı koyun, hemen burası kokmaya başlar adaçayıyla kekikle, işte mikrop öldürücü. Yani kendinizin soluduğu havayı dezenfekte ediyorsunuz; ama bunu doğrudan koklayarak da yapabilirsiniz" önerisini dile getirmişti.
"LEKTİN VİRÜSÜN DİRENCİNİ KIRIYOR"
Covid-19'a karşı koruyucu beslenme önerilerinde de bulunan Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, 'lektin' bakımından zengin gıdaları tüketmenin önemine işaret ederek, "Lektin dediğimiz bir yapı var, soya fasulyesinde, kuru fasulyede, buğdayda, mercimekte, nohutta bol miktarda lektin var. 'Bağışıklık sistemini güçlendirmek' demek vitamin meselesi değil. Bu C vitamini, E vitamini meselesi değil. Bu şekilde beslenmeyle olur, patlıcan da buna dahildir. Patlıcanda da çok güçlü lektinler var. Dolayısıyla burada ne yapıyorsunuz? Virüsün direncini kırıyorsunuz. Onun direncini kırınca siz onun karşısında güçlenmiş oluyorsunuz" mesajını vermişti.