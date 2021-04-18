18 Nisan 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.408 0.03 EURO 9,6770 0.74
USD 8,0610 0.68 ALTIN 460,200 1.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, hastaneye kaldırıldı

18 Nisan 2021 Pazar - 8:18 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 8:23

Koronavirüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, hastaneye yatırıldı.


Haberi sosyal medya hesabından duyuran İsrafil Kışla, "Kıymetli dostlar, Covid-19 tedavimin yedinci gününde doktorlar hastaneye yatmamı uygun gördü. Arayanlara, mesaj atanlara çok teşekkür ediyorum, maalesef telefonlara cevap veremiyorum. Dualarınızı beklerim." ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

İsrafil Kışla İsrafil Kışla kim İsrafil Kışla korona İsrafil Kışla sağlık
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.