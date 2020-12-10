Cumhurbaşkanı adaylığı hesabı karıştı! Gül, Yavaş, İmamoğlu, Babacan...

Millet İttifak'ında cumhurbaşkanlığı adayı için hesaplar iyice karıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak Abdullah Gül'ü göstermek isteği ifade ediliyor. Ek seçenekler olarak, Mahsur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Ali Babacan gibi isimleri öne çıkıyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'ndaki cumhurbaşkanı adayı krizinin ayrıntılarını yazdı. Millet İttifakı'nın aday gösterebileceği isimler arasında Abdullah Gül, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Ali Babacan öne çıkıyor.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı! Gül, Yavaş, İmamoğlu, Babacan...

Kılıçdaroğlu’nun bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti milletvekillerinin laf atması üzerine, “Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?” şeklinde verdiği yanıt, Cumhurbaşkanlığı hesaplarını karıştırdı.

Şimdiye kadar Kılıçdaroğlu’nun aday olmayacağı, ortak adayı zorlayacağı üzerine hesaplar yapılıyordu. CHP Lideri, ilk kez Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yakan bir açıklama yaptı. 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde de Kılıçdaroğlu’na Cumhurbaşkanı adaylığını sorduğum zaman reddetmiyordu. Ama “Ben adayım” da demiyordu. O nedenle Kılıçdaroğlu acaba aday olacak mı tarzında soru işaretleri barındıran kulis yazıları yazdım. Meğerse o sırada Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’le görüşüyormuş. Kılıçdaroğlu, Gül’ü ortak aday yapmak için HDP ve Saadet Partisi ’nin de desteğini sağladı. Hatta Meral Akşener ’le görüşmesinde, “Abdullah Gül’ün adaylığını HDP de destekleyecek” diye açık çek vermişti. Ancak Akşener’in adaylığı Gül planını suya düşürdü.

KILIÇDAROĞLU İTTİFAKI İŞARET EDİYOR

Kılıçdaroğlu ilk kez Cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde bir söz sarf etti ancak hemen ardından millet ittifakını işaret eden açıklamalar yaptı. “Cumhurbaşkanlığı adaylığı tek başıma karar vereceğim konu değil, bir millet ittifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz. İttifak ortaklarıyla konuşmadan adaylığımı açıklamam diğer partilere saygısızlık olur. Şu aşamada adaylık konusu gündemde değil. AKP sıralarından sordular, ben de onu söyledim. Aday olup olmayacağıma partimiz, vekillerimiz ve millet ittifakı karar verir. Çünkü birlikte hareket ediyoruz” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYI ABDULLAH GÜL

Kılıçdaroğlu’nu telaşla bu açıklamayı yapmaya iten neden, millet ittifakının çatlaması kaygısıydı. Vazonun çatlamasından endişe etti. Ben aynı noktadayım. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmak yerine, millet ittifakı olarak ortak aday çıkarma çabasını sürdüreceğini düşünüyorum. Zaten iki gündür yaptığı açıklamalar da onu gösteriyor. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı hâlâ Abdullah Gül. CHP Lideri, Erdoğan’ı Gül’le tasfiye etme planından vazgeçmiş değil. Eğer o döneme kadar Ali Babacan daha iyi bir performans gösterirse, Gül yerine Babacan tercih nedeni olabilir. Ama henüz A planı Abdullah Gül’ün ortak adaylığı.

ÖDÜNÇ OY STRATEJİSİ

Zaten Selahattin Demirtaş ’ın aday olmayabileceği yönünde mesajlar vermesi, “kahvaltı” mizanseni üzerinden Demirtaş ile Akşener’i yakınlaştırma çabalarının tek bir hedefi var: Abdullah Gül’ü ortak Cumhurbaşkanı adayı yapmak. Strateji de hazır. Parlamenter sisteme dönmek için bir defalığına oy istemek. Gül’ün Cumhurbaşkanlığı’nda geçiş sürecini hazırlamayı vaat etmek. 1991 seçimlerinde Demirel’in “ödünç oy” istemesi gibi.

ÜÇ ADAY DAHA VAR

Abdullah Gül konusunda Kılıçdaroğlu’nun elinin o denli güçlü olmadığı da bir gerçek. Çünkü CHP tabanı Gül’ü istemiyor. CHP’de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri ön planda.

Ama İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener faktörünü de unutmamak gerekiyor. Nasıl unutulsun Akşener? 2018 seçimlerinde Abdullah Gül formülünü devre dışı bırakmıştı.

Bahçeli ve Erdoğan’ın “Evine dön” çağrılarına rağmen millet ittifakında kalmayı sürdüren Akşener’in Cumhurbaşkanlığı planı olduğu anlaşılıyor.

Başarabilirse, millet ittifakının ortak adayı olmak, olmazsa Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ın adaylığını desteklemek.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kılıçdaroğlu’nun adaylığının sorulması üzerine, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir adım atacağı konusunda bu bizim derdimiz değil, kendi derdidir. Aday olacaksa partisi için de ülkemiz için de isabetli olur” yanıtı verdi.

Erdoğan’a 2023’te kimle yarışmak istersiniz diye sorulsa, her halde ilk şık olarak Kılıçdaroğlu’nu tercih eder.

AK PARTİ’DE KONUŞULMUŞ MU?

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının sıcaklığını koruduğu sırada AK Parti’nin MYK ve MKYK toplantıları ortak olarak yapıldı. Perde arkasına baktım. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konuşulmamış. Sadece AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklaması sırasında bu konunun kendisine sorulduğunu belirtip verdiği yanıtı aktarmakla yetiniyor