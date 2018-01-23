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Cumhurbaşkanı adayı Anan hakkında soruşturma!

AA |  23 Ocak 2018 Salı - 15:59 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 16:38

Mısır'da ordu, martta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklayan eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan hakkında soruşturma başlatıyor.


Mısır ordusu, mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı  seçimlerinde aday olacağını açıklayan eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan hakkında  soruşturma başlatacağını duyurdu. Anan'ın Mısır dışındaki seçim kampanyası müdürü  ise Anan'ın gözaltına alındığını belirtti. 
 
Mısır devlet televizyonundan yayımlanan açıklamada, "Silahlı Kuvvetler, Sami Anan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması ile ilgili  işlediği yasal usulsüzlükleri görmezden gelemez. Anan adaylığını Silahlı  Kuvvetler'in bilgisi dışında ve yasal işlemleri gerçekleştirmeden açıklamıştır.  Anan'ın açıklamasında kullandığı ifadeler Silahlı Kuvetler'e karşı 'tahrik'  içermekte olup, halk ile orduyu 'karşı karşıya getirecek' türdendir." ifadelerine  yer verildi.
 
Anan'ın askerlik hizmetinin sona erdiği şeklinde bir izlenim  uyandırarak halkı aldattığına vurgu yapılan açıklamada, "Bahsi geçen şahıs  hakkında, hukukun üstünlüğü prensibinden hareketle, gerekli yasal adımlar  atılacaktır. İşlenen suçlar soruşturmayı gerektirmektedir." denildi.
 
Açıklamada ayrıca, Anan'ın "resmi evrakta usulsüzlük ve ciddi  ihlallerde" bulunduğu da kaydedildi.
 
Seçim kampanyası müdürü: Anan gözaltına alındı
 
Öte yandan eski Genelkurmay Başkanı'nın Mısır dışındaki seçim  kampanyası müdürü Mahmud Rifat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Anan'ın  gözaltına alındığını" duyurdu.
 
Ancak Mısırlı yetkililer gözaltı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
 
Hüsnü Mübarek döneminin Genelkurmay Başkanı Sami Anan, cuma gecesi  internetten yayımladığı görüntülü mesajda, mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı  seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.
 
  
 
 

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