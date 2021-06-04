Cumartesi yasak var mı? Cumartesi sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyor!

Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu sokağa çıkma yasağında değişikliğe gidildiğini duyurunca, hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları sorgulanmaya başladı. Peki, Cumartesi yasak var mı, cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

İçişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı yaptığı açıklamasının ardından kademeli normalleşmeyle ilgili genelge yayımladı. Haziran ayı içi geçerli olacak yeni düzenlemelerin detaylarının yer aldığı genelgede en çok merak edilen ise sokağa çıkma yasakları oldu. Peki, Cumartesi yasak var mı, cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor?

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Genelgeye göre 5 Haziran Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. 5 Haziran Cumartesi gu¨nü yasak 22.00 başlayacak, Pazartesi günü saat 05:00'te sona erecek. Pazar gu¨nu¨nün tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonu yasak kararı tüm yurtta geçerli olacak.

Sokagˆa c¸ıkma kısıtlaması uygulanacak su¨re ve gu¨nlerde u¨retim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sagˆlık, tarım ve orman faaliyetlerinin su¨rekliligˆinin sagˆlanması amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kis¸iler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokagˆa c¸ıkma kısıtlamasına yo¨nelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde ac¸ıkc¸a belirtildigˆi s¸ekilde muafiyet nedeni ve buna bagˆlı olarak zaman ve gu¨zerga^h ile sınırlı olup aksi durumlar muafiyetlerin ko¨tu¨ye kullanımı olarak go¨ru¨lerek idari/adli yaptırımlara konu edilecektir.

Sokagˆa c¸ıkma kısıtlamasından muaf tutulan is¸yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde c¸alıs¸an kis¸iler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelgemiz c¸erc¸evesinde e-devlet platformunda yer alan I·c¸is¸leri Bakanlıgˆı e-bas¸vuru sistemi u¨zerinden alınan “c¸alıs¸ma izni go¨rev belgesini” ibraz etmek zorundadırlar.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA TURTİSTLER MUAF

Yabancılara yo¨nelik sokagˆa c¸ıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında gec¸ici/kısa bir su¨re ic¸in u¨lkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, gec¸ici koruma statu¨su¨ndekiler veya uluslararası koruma bas¸vuru ve statu¨ sahipleri dahil olmak u¨zere turistik faaliyetler kapsamı dıs¸ında u¨lkemizde bulunan yabancılar sokagˆa c¸ıkma kısıtlamalarına tabidirler.

Tam gu¨n sokagˆa c¸ıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar gu¨nlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemis¸c¸i ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet go¨sterebilecek, vatandas¸larımız zorunlu ihtiyac¸larının kars¸ılanması ile sınırlı olmak ve arac¸ kullanmamak s¸artıyla (engelli vatandas¸larımız haric¸) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemis¸c¸i ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.