Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında alınan kararlardaydı. Belli oldu. Hafta içi kısıtlamaları, hafta sonu yasakları, restoran, kafe çalışanlarına verilecek destekler ile esnafa verilecek destekler belli oldu. Son günlerde artan vaka artışları göz önünde alınarak riskli illerde pazar günü olan sokağa çıkma yasağı cumartesi gününü de kapsayacak şekilde genişletildi. Kısa bir süre kalan Ramazan ile ilgili yeni kararlar da alındı. Pek çok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından " Hafta sonu yasağı ne zaman başlıyor? Yeni kısıtlamalar ne zaman başlıyor? Cumartesi Pazar kısıtlamaları ne zaman başlayacak?" sorularını araştırıyor. Peki, Cumartesi yasak ne zaman başlıyor? Hafta sonu yasakları ne zaman başlıyor? Cumartesi pazar kısıtlamalarının başlayacağı tarih ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmen duyurdu. Kabine toplantısında yeni kararlar alındı. Hafta içi kısıtlamaları, hafta sonu yasakları, Ramazan yasakları ve restoran, kafe çalışanlarına verilecek destekler ile esnafa verilecek destekler belli oldu. 'Yerinde karar' döneminin ilk ayını geride bırakırken Kabine toplantısında koronavirüs ile kurallar yeniden şekillendi. Yeni kararlar bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, Cumartesi yasak ne zaman başlıyor? Hafta sonu yasakları ne zaman başlıyor? Cumartesi pazar kısıtlamalarının başlayacağı tarih ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları...

CUMARTESİ KISITLAMALARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kabine toplantısının ardından alınan yeni kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'yerinde karar' dönemi ve hafta içi ve hafta sonu yasakları ile kısıtlamalar hakkında şunları söyledi:

"Çok yüksek riskli illeri temsil eden şehirlerimiz 58'e ulaştı. Elimizdeki veriler ışığında şu hususları bugün paylaşma kararı aldık

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00 -05.00 olarak devam edecek.

Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre uygulanacak.

Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek. İşletmelere bazı katkılar sağlayacağız.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız."

YASAKLAR VE EK TEDBİRLERLE İLGİLİ GENELGE BEKLENİYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs ile ilgili yasaklar ve ek tedbirleri açıklamasının ardıdan gözler İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelgeye çevrildi. Cumartesi yasaklarının başlayacağı tarih İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde netlik kazanacak.